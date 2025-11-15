Más de 800 mariñenses beneficiados con despliegue de jornadas de salud

Las ASIC de Las Margaritas y Rafael Caldera direccionaron la atención medica para responder a las necesidades de las comunidades, lo que permitió la evaluación de enfermedades comunes y patologías más complejas, incluyendo atención a personas con discapacidad y servicios especializados

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de optimizar el bienestar social de los habitantes del municipio Santiago Mariño, se efectuaron microjornadas de atención integral direccionadas por las Áreas de Salud Integral Comunitarias (Asic) de las comunidades. Las Margaritas y Rafael Caldera, en las que se ofrecieron servicios médicos gratuitos y accesibles, beneficiando a más de 800 personas.

Uno de los despliegues de salud se llevó a cabo en la comunidad Las Margaritas, parroquia Alfredo Pacheco Miranda, donde la directora del Asic El Tierral, licenciada Lourdes Escalona, informó que el objetivo de la jornada fue atender alrededor de 400 personas del sector.

Asimismo, indicó que se ofreció una amplia gama de servicios médicos especializados para garantizar una atención completa. Entre las áreas atendidas mencionó: medicina general, pediatría, medicina interna, pesquisa de tensión y despistaje. Adicionalmente, destacó la entrega de insumos clasificados según la patología de cada residente, asegurando que la asistencia fuera específica y de calidad.

Por tal motivo, agradeció el apoyo logístico y de insumos de diversos entes, destacando la colaboración del Gobierno Bolivariano, la iglesia Nueva Jerusalén y la empresa privada Redvital.

A su vez, la directora del Asic Anca, Yuraima Díaz, señaló que, con el acompañamiento activo de los jefes de UbCh y los líderes de calle, también se organizó una jornada de salud en la comunidad Rafael Caldera, beneficiando de manera directa a más de 400 personas.

Con una amplia cobertura, se movilizaron equipos capacitados para responder a las necesidades de la comunidad, lo que permitió la evaluación de enfermedades comunes y patologías más complejas, incluyendo atención a personas con discapacidad, servicios especializados y la inmunización completa mediante la vacunación respectiva a los bebés, con el objetivo de asegurar la protección contra enfermedades e infecciones como el sarampión, la rubeola y la poliomielitis, entre otras.

La directora Díaz concluyó agradeciendo al presidente Nicolás Maduro, a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y al gobierno municipal a cargo del alcalde Carlos Guzmán, por el respaldo y los recursos logísticos, materiales y humanos que hicieron posible acercar los servicios de salud a los pobladores de Mariño.

