Instalado comando organizador de la Consulta Nacional Popular 2026 en Tovar

La estructura organizativa coordinará el despliegue hacia la jornada del 8 de marzo, que contará con 13 centros electorales y 49 proyectos priorizados por las comunidades

CIUDAD MCY .- Con el objetivo de organizar y activar la movilización ciudadana de cara a la 1era Consulta Nacional Popular 2026, quedó formalmente instalado el comando de campaña en el municipio Tovar, instancia que coordinará el despliegue político, logístico y organizativo para la jornada prevista el próximo 8 de marzo.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por el alcalde Maximiliano Suárez, acompañado por integrantes del gabinete de las Siete Transformaciones, voceros del Poder Comunal y legisladores municipales, quienes detallaron la hoja de ruta que regirá este proceso participativo.

La instalación del comando marca el inicio formal de la fase organizativa en la jurisdicción, orientada a garantizar una amplia participación del pueblo en la toma de decisiones sobre proyectos prioritarios para el desarrollo local.

La consulta contempla un total de 49 proyectos comunitarios que serán sometidos a consideración popular, construidos desde las bases organizadas y enfocados en atender necesidades concretas del territorio.

Las propuestas abarcan áreas estratégicas como vialidad, electrificación, vivienda, transporte, agua potable, deporte, energía y gas, educación, salud, alimentación, agricultura, tecnología y desarrollo socioproductivos, con la finalidad de promover soluciones sostenibles que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

Para el desarrollo de la jornada se dispondrán 13 centros electorales distribuidos en siete circuitos comunales, estructura que permitirá organizar de manera eficiente el proceso de votación y garantizar el acceso de las comunidades a este mecanismo de participación directa.

La instalación del comando de campaña consolida así la etapa preparatoria de un proceso que busca fortalecer la democracia participativa y protagónica en el municipio Tovar, promoviendo la articulación entre Gobierno municipal y poder popular en la construcción colectiva de políticas y proyectos orientados al bienestar común.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA