Orden Juventud Generación de Oro distinguió liderazgo juvenil en Girardot

Más de 70 jóvenes de Maracay y Choroní fueron condecorados durante una sesión especial realizada por el Concejo Municipal de Girardot, en reconocimiento a su aporte en el deporte, la cultura, el emprendimiento y el trabajo comunitario

CIUDAD MCY .- En un acto solemne cargado de reconocimiento y estímulo al compromiso social, el Concejo Municipal de Girardot realizó una sesión especial en la Plaza del Estudiante para imponer la orden “Juventud Generación de Oro Maracay y Choroní”, con motivo de la conmemoración del Día de la Juventud.

Encabezada por el presidente del Concejo Municipal, Dr. Ángel Márquez, y acompañada por el resto de los concejales y autoridades locales, la ceremonia exaltó el aporte de más de 70 jóvenes del municipio en disciplinas como arte, deporte, emprendimiento, cultura, academia y creación digital.

“Hoy homenajeamos a esos jóvenes que construyen nuestra patria y elevan el nombre de Venezuela cada día”, destacó Márquez en su intervención, al tiempo que agradeció el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, por impulsar el reconocimiento a la juventud.

La actividad congregó a representantes de distintos sectores juveniles, incluidos jóvenes pescadores y campesinos, evidenciando la diversidad cultural y productiva que caracteriza a la municipalidad, integrado por la ciudad de Maracay y la parroquia costera de Choroní.

“Nuestra juventud está marcando la diferencia a nivel nacional e internacional, apostando por un mejor hoy, un mejor mañana y por una mejor Venezuela desde sus propios ámbitos de desarrollo personal y comunitario,” agregó Márquez, subrayando la importancia de la participación juvenil en los procesos sociales y cívicos.

En sus declaraciones, también instó a la ciudadanía a participar de manera activa en la Consulta Popular Nacional 2026 programada para el próximo 8 de marzo, enfatizando que este ejercicio democrático representa una oportunidad para que los vecinos y vecinas se empoderen de las decisiones que afectan a su comunidad.

El evento se realizó en un ambiente festivo y de celebración, con la presencia de familiares, docentes, líderes juveniles y autoridades municipales, consolidando así el compromiso institucional con el reconocimiento del talento emergente y la promoción de iniciativas culturales y productivas entre las nuevas generaciones.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA