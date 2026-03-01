Trabajo sostenido en servicios públicos optimiza atención en Santa Cruz

Reparaciones en la tubería matriz, red de distribución y sistema de aguas servidas forman parte del despliegue técnico que se mantiene activo para fortalecer la calidad de vida en el municipio José Ángel Lamas

CIUDAD MCY .-En respuesta a las necesidades comunitarias y con el objetivo de garantizar servicios públicos eficientes, la alcaldía del municipio, José Ángel Lamas, mantiene un despliegue operativo en diversos sectores de Santa Cruz, donde se ejecutan trabajos de reparación en el sistema de agua potable y saneamiento.

De acuerdo a la información difundida en las plataformas digitales de la municipalidad, las acciones desarrolladas esta semana, comprenden la reparación de una tubería matriz de agua potable en el sector Residencias Santa Cruz, etapa II, corrección de avería en la red de distribución ubicada en la calle Urdaneta y el inicio de los trabajos de rehabilitación de una boca de visita en la calle Juan Rafael Beaumont.

Estas labores forman parte del plan continuo de mantenimiento y optimización de los servicios públicos que adelanta el Gobierno municipal, orientado a garantizar el suministro oportuno de agua potable, prevenir filtraciones y mejorar el sistema de aguas servidas en zonas residenciales de la jurisdicción.

El despliegue técnico es ejecutado por las cuadrillas especializadas en infraestructura hídrica, quienes realizan las evaluaciones correspondientes y aplican correctivos inmediatos para minimizar afectaciones a las familias y preservar las condiciones sanitarias en las comunidades atendidas.

Con el respaldo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Tony García, estas acciones se consolidan como parte de una gestión articulada que prioriza la atención directa en materia de servicios públicos, reafirmando el compromiso institucional de ofrecer soluciones concretas y sostenidas a las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA