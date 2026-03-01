Comunas de Linares Alcántara preparadas para movilizarse este 8 de marzo  

84 propuestas de proyectos enfocadas en la Primera y Segunda Transformación economía y servicios públicos.

CIUDAD MCY.- En un despliegue realizado desde el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Paraparal, en la parroquia Monseñor Feliciano González, el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, junto a voceros de la comuna, Agroturistica Paraparal y miembros de la comunidad, expresó estar listo para acompañar y salir a votar este 8 de marzo por un nuevo proyecto comunal.

Acción que marca el liderazgo y la organización desde el terrario brindando a las comunidades priorizar las problemáticas e ir gestionando de manera entre lazada con instituciones nacionales, estatales y municipales, atender los nudos críticos que impiden avanzar y mejorar como una ciudad más humana y con condiciones óptimas.

El alcalde, aseguró que, a pesar de ser un municipio geográficamente pequeño, Linares Alcántara destaca por su robusta organización social con 12 comunas activas, las cuales ejecutan actualmente entre 12 y 24 proyectos financiados por el ejecutivo Nacional. “La gestión municipal ha asumido el compromiso de destinar recursos propios para superar nudos críticos técnicos, especialmente en obras de alta complejidad” dijo Bravo.

Quien además, destacó que el grueso de la inversión que se ha ejecutado hasta la fecha se ha concentrado en áreas críticas para la calidad de vida de los linarenses: Maquinaria pesada, apoyo con jumbos y equipos especializados para la perforación de pozos de agua profunda y sustitución de colectores de aguas servidas; otro de las líneas de inversión es la colocación de asfaltado en las comunas «Realidad El Gigante Chávez» y «Tierra de Mujeres y Hombres Libres» entre otras inversiones.

RUMBO A LA CONSULTA DEL 8 DE MARZO

Con miras al próximo evento electoral del domingo 8 de marzo, se informó que el municipio dispondrá de 12 circuitos comunales y 26 centros de votación. Se espera una participación superior a los 18 mil electores, quienes elegirán entre 84 propuestas de proyectos enfocadas en la Primera y Segunda Transformación (economía y servicios públicos).

«El Poder Popular es el protagonista fundamental de la solución de los problemas de agua y vialidad en nuestro territorio. Nuestra meta, siguiendo las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, es cerrar el primer trimestre del año con todos los proyectos ejecutados con éxito», resaltó la autoridad municipal durante el encuentro con los comuneros.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CDI DE PARAPARAL

Como punto central del balance, se destacó la recuperación total del CDI de Paraparal, proyecto que fue aprobado dentro de las propuestas de proyectos en la 5ta Consulta Nacional Popular. Tras 20 años de servicio, el centro asistencial está siendo climatizado, impermeabilizado y dotado de pintura nueva. Entre las mejoras destaca la adecuación de las 56 puertas del recinto y la optimización del sistema eléctrico para permitir la próxima instalación de equipos de cardiología, ecografía y rayos X en articulación con el Ministerio de Salud.

