Instalan comisión con docentes y directores para evaluar impacto de tareas escolares

Una comisión fue instalada para evaluar el impacto de las tareas escolares en estudiantes, lo que se realizará en conjunto con docentes y directores. Particularmente, los dos puntos principales se orientan a reducir el estrés y la carga de trabajo generada por la tarea en las familias y estudiantes, además de diseñar políticas públicas con base científica y el mayor consenso posible; así lo comunicó el Ministerio de Educación mediante su cuenta de red social Instagram.

La iniciativa se desarrollará en cuatro direcciones y «en todos los espacios y con mayor amplitud posible».

Sistematizar la información que existe sobre este tema.

Generar líneas de investigación en las universidades.

Consultar a las familias y a los maestros de aula.

Generar las recomendaciones luego de todo ese proceso.

La información la dio a conocer la rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson e integrante de esta comisión, Belkis Bigott, quien resaltó que participan en esta misión representantes de instituciones de educación básica, media y universitaria pública y privada. A su vez, movimientos sociales, Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz y el equipo técnico del ministerio también estuvieron presentes.

«La primera acción fue el encuentro nacional con el ministro (el pasado 1 de octubre), de ahí se derivó la concreción de la comisión», detalló. El pasado 12 de septiembre, el ministro Héctor Rodríguez convocó un debate sobre cómo las tareas escolares generan estrés y hasta violencia en el hogar, además de añadir una carga de trabajo adicional a estudiantes y padres.

Fuente: Radio Miraflores | FOTO CORTESÍA