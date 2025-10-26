Ciudad MCY

Instalan comisión con docentes y directores para evaluar impacto de tareas escolares

Rafael Velásquez

Oct 26, 2025

Una comisión fue instalada para evaluar el impacto de las tareas escolares en estudiantes, lo que se realizará en conjunto con docentes y directores. Particularmente, los dos puntos principales se orientan a reducir el estrés y la carga de trabajo generada por la tarea en las familias y estudiantes, además de diseñar políticas públicas con base científica y el mayor consenso posible; así lo comunicó el Ministerio de Educación mediante su cuenta de red social Instagram.

La iniciativa se desarrollará en cuatro direcciones y «en todos los espacios y con mayor amplitud posible».

  • Sistematizar la información que existe sobre este tema.
  • Generar líneas de investigación en las universidades.
  • Consultar a las familias y a los maestros de aula.
  • Generar las recomendaciones luego de todo ese proceso.
  • La información la dio a conocer la rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson e integrante de esta comisión, Belkis Bigott, quien resaltó que participan en esta misión representantes de instituciones de educación básica, media y universitaria pública y privada. A su vez, movimientos sociales, Organización Bolivariana Estudiantil (OBE), Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz y el equipo técnico del ministerio también estuvieron presentes.

«La primera acción fue el encuentro nacional con el ministro (el pasado 1 de octubre), de ahí se derivó la concreción de la comisión», detalló. El pasado 12 de septiembre, el ministro Héctor Rodríguez convocó un debate sobre cómo las tareas escolares generan estrés y hasta violencia en el hogar, además de añadir una carga de trabajo adicional a estudiantes y padres.

FOTO CORTESÍA

