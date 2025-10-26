Autoridades de la Sala Electoral del TSJ afianza cumplimiento de garantías procesales

CIUDAD MCY.- Las autoridades de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostuvieron una jornada de trabajo en la sede del Máximo Poder Judicial, orientada a fortalecer el cumplimiento de los lapsos establecidos en la Constitución y el marco legal vigente. La actividad se dio con el objetivo de unir esfuerzos institucionales para atender con celeridad las causas presentadas por la ciudadanía.

Durante el encuentro, se revisó la agenda operativa vinculada al acceso oportuno a la justicia, con énfasis en la eficiencia de los procedimientos y la protección de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional. Las deliberaciones permitieron afinar criterios técnicos y administrativos para la atención de los casos en curso.

La presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, encabezó la jornada junto a los integrantes de la Sala Electoral. La magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero y el magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta participaron activamente en la revisión de los mecanismos que garantizan la transparencia y legalidad de las decisiones judiciales.

El encuentro institucional contempló la evaluación de los procesos en desarrollo y la articulación con otras instancias del Poder Judicial, con el propósito de consolidar una respuesta efectiva ante las demandas de la población. En ese sentido, las autoridades ratifican su compromiso con el respeto a los principios constitucionales y la tutela judicial efectiva.

VTV | FOTO CORTESÍA