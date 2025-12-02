Instituciones brindaron jornada informativa para Prevención VIH–Sida en Bolívar

La iniciativa se desarrolló en conjunto con la ASIC “Negra Hipólita”, la Fundación Casa de la Mujer “Guerreras de Dios” y los estudiantes de Enfermería de la Unefa

CIUDAD MCY.-Siguiendo las orientaciones de la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, este martes se llevó a cabo una jornada de entrega de volantes informativos como parte de las actividades programadas en el Mes de la Prevención del VIH–Sida.

La iniciativa se desarrolló en conjunto con la Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Negra Hipólita, la Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios y los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) quienes se incorporaron con gran compromiso para orientar a la población sobre la importancia de concienciar, prevenir y sensibilizar frente a este terrible flagelo.

Durante la actividad, los equipos participantes recorrieron distintos puntos de la comunidad, brindando información clara, precisa y accesible para fomentar la prevención, promover prácticas seguras y reducir estigmas asociados a esta condición de salud.

Desde la gestión municipal, se ratifica el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar colectivo para continuar unidos en la promoción, conciencia y calidad de vida en nuestra población.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA