Plan Amor y Prosperidad Alimentaria benefició a más de 2 mil familias en Revenga

Durante la jornada se brindó atención especial a embarazadas y lactantes, quienes recibieron el beneficio de multivitamínicos para fortalecer su salud y bienestar

CIUDAD MCY.- Más de 2 mil familias de los sectores Julio Bracho, Cementerio y Terrazas de Laguá fueron beneficiadas con un operativo integral enmarcado en el Plan Nacional de Amor y Prosperidad Alimentaria que tuvo lugar en las adyacencias de la UEN Simón Rodríguez del municipio Revenga.

La jornada ofreció servicios de nutrición y la venta de productos Mercal, Alas, Pdval, Sabilven y productores locales, asegurando a la comunidad el acceso a los alimentos de la canasta básica a precios justos. Asimismo, durante el operativo se brindó atención especial a mujeres embarazadas y lactantes, quienes recibieron el beneficio de multivitamínicos para fortalecer su salud y bienestar.

Marisol Herrera, coordinadora del Gabinete Político Social del Ministerio de Alimentación del estado Aragua, expresó que “Estamos trayendo la Feria del Campo, la Arepera, la Bodega Móvil y el equipo del Instituto Nacional de Nutrición (INN). Esto es un despliegue completo para atender a la comunidad de José Rafael Revenga”.

Keila Gutiérrez, vecina del sector, comentó con entusiasmo, “estoy muy contenta por el operativo que mandaron a Julio Bracho, tenemos nutrición, médicos, Mercal y Alas. De verdad la comunidad está muy satisfecha por los precios”.

Para finalizar, Luis Flores expresó “estoy feliz de que estos operativos sigan llegando a nuestro sector, quiero que continúen con estas actividades y que también sean frecuentes

PRENSA REVENGA | FOTOS CORTESÍA