Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Instituto “María León” llevó a cabo la campaña Hablar para Sanar en Lamas

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Nov 12, 2025

CUIDAD MCY.-Siguiendo orientaciones de la Gobernadora Joana Sánchez y el alcalde del municipio Lamas, Tony García, los integrantes de la Fundación Montserrat #NoEstaSola y el Instituto Municipal de Atención Integral a la Mujer “María Leon” de la referida localidad, se llevó a cabo con éxito la campaña “Habla para salvar” en el sector Montserrat.

El equipo de trabajo recorrió las calles de la localidad con el fin de hacer encuestas a las mujeres nativas de Lamas y hacer de su conocimiento que no están solas ante situaciones de violencia de género y conozcan que existe dicha fundación a la cual pueden acudir en caso de ser víctimas de este tipo de situaciones.

Cabe destacar, que esta iniciativa busca crear conciencia y ofrecer un espacio seguro para todas las mujeres de Lamas, ya que cualquiera puede estar pasando por una situación difícil o necesitar algún tipo de orientación y el instituto Maria León de Lamas puede servir de ayuda.

Para finalizar, es necesario recordar que hablar es el primer paso para sanar y estar a salvo ante este tipo de situaciones que pueden evitarse o ser prevenidas gracias a la ayuda temprana.

BEATRIZ GUILARTE  | FOTOS | CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Presidente Maduro estableció hito de la comuna 4.000 en Aragua

12 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Gobernadora Joana Sánchez sostuvo encuentro con estudiantes de UPTA y Simón Rodríguez

12 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Intensifican labores de recuperación del Liceo Julio Morales Lara

12 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca avances de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI)

12 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez