Instituto “María León” llevó a cabo la campaña Hablar para Sanar en Lamas

CUIDAD MCY.-Siguiendo orientaciones de la Gobernadora Joana Sánchez y el alcalde del municipio Lamas, Tony García, los integrantes de la Fundación Montserrat #NoEstaSola y el Instituto Municipal de Atención Integral a la Mujer “María Leon” de la referida localidad, se llevó a cabo con éxito la campaña “Habla para salvar” en el sector Montserrat.

El equipo de trabajo recorrió las calles de la localidad con el fin de hacer encuestas a las mujeres nativas de Lamas y hacer de su conocimiento que no están solas ante situaciones de violencia de género y conozcan que existe dicha fundación a la cual pueden acudir en caso de ser víctimas de este tipo de situaciones.

Cabe destacar, que esta iniciativa busca crear conciencia y ofrecer un espacio seguro para todas las mujeres de Lamas, ya que cualquiera puede estar pasando por una situación difícil o necesitar algún tipo de orientación y el instituto Maria León de Lamas puede servir de ayuda.

Para finalizar, es necesario recordar que hablar es el primer paso para sanar y estar a salvo ante este tipo de situaciones que pueden evitarse o ser prevenidas gracias a la ayuda temprana.

BEATRIZ GUILARTE | FOTOS | CORTESÍA