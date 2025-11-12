Legisladores aragüeños plantean reformas a la Ley de Convivencia Ciudadana

La consulta pública se realizará con la participación activa de los 191 circuitos comunales de los 18 municipios y los organismos de seguridad y prevención

CUIDAD MCY.-En el marco del Plan de las 7 Transformaciones que promueve el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) llevó a cabo una mesa de trabajo para continuar la discusión de la reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana, siendo esta iniciativa un primer paso que busca fortalecer la paz, el respeto y la armonía en los espacios públicos y privados del estado.

El presidente de la Comisión Permanente del Pueblo Legislador para la Seguridad y Prevención Ciudadana, Lipson Ferrer, informó que la propuesta contempla siete títulos y 99 artículos, orientados a garantizar los derechos de motorizados, animalistas, adultos mayores, estudiantes, madres y trabajadores. Así como el respeto a las normas de tránsito y las condiciones dignas de las unidades de transporte.

Ferrer mencionó que la reforma de esta normativa involucra la protección ambiental y promoción del respeto mutuo en todos los ámbitos. Además, esta Ley se articula con las siete grandes transformaciones del plan patriótico nacional, especialmente en su tercera línea de acción.

CAMPAÑAS POR LA SEGURIDAD VIAL Y LA SALUD MENTAL

De la misma forma, el representante de esta comisión anunció que durante la jornada se acordó el inicio de dos campañas clave, siendo la primera de ellas la de seguridad vial, la cual fue impulsada por el diputado Manuel Hernández, e incluye tomas de semáforos en los circuitos comunales para promover el respeto a las normas de tránsito entre choferes, motorizados y peatones.

Por otro lado, se realizará la campaña para la Prevención del Suicidio, la cual está dirigida a niños, niñas y adolescentes en escuelas y liceos, con mensajes de esperanza, vida activa y rechazo a los retos virales que circulan en redes sociales.

En la mesa participaron representantes de la PNB, GNB, CICPC, policías municipales, el Frente Preventivo, el Movimiento por la Paz y la Vida, concejales municipales, Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otros entes.

Ferrer destacó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Transporte para frenar el aumento excesivo de pasaje y garantizar el cumplimiento de las gacetas oficiales. Las sanciones por incumplimiento de la ley reformada podrían oscilar entre 20 y 40 veces la tasa de mayor valor del BCV.

“Esta ley será reformada por el Poder Popular. Es el pueblo quien dirá qué debemos modificar o agregar”, concluyó Ferrer.

