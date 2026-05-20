Integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales fueron juramentados en la AN

CIUDAD MCY.-Durante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado Giuseppe Alessandrello, efectuó la presentación del informe final por parte de la comisión preliminar para la designación de los 10 ciudadanos para integrar el comité de postulaciones judiciales.

El diputado aseguró que en una primera etapa, de acuerdo con lo establecido en las leyes de la República, se eligieron a los 10 venezolanos que permitirán la conexión con la sociedad civil y que legitimarán el trabajo del comité de postulaciones judiciales.

El diputado indicó que se ejecutaron tres tareas, en primer lugar, la convocatoria a las postulaciones a la sociedad civil para incorporarse al comité, fase que se ejecutó desde el 24 de abril hasta el viernes 1ro de mayo cuando se publicó la lista de postulado.

La segunda tarea, de acuerdo con Alessandrello, fue la evaluación de los 94 ciudadanos y ciudadanas que se postularon, para un periodo de cuatro días de impugnaciones para presentar las pruebas que den impedimento a los postulados, el proceso de entrevistas y revisión ante los organismos del estado en relación a los requisitos de admisión a comité, quedando calificados 65 postulados elegibles.

Posteriormente, la comisión preliminar realizó un arduo trabajo de revisión de los postulados elegibles, producto del detallado análisis presentaron a los 10 postulados elegibles seleccionados en decisión unánime de 11 diputados que representan a la Asamblea Nacional.

Los seleccionados fueron, Avilés Ana, Sonia Boyer, Maribel Bustamante, Gabriela Merchán, Isabella Pacheco, Rona Pérez, Omar Alzajabi, Mauro Herrera, Reinaldo Rangel y Gerardo Virla, posterior a su nombramiento el diputado hizo entrega de los expedientes y currículos de los postulados, para posteriormente ser aprobados y juramentados.

GRUPOS DE AMISTAD PARLAMENTARIO

Durante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes 19 de mayo, fueron designados dieciséis nuevos grupos de amistad parlamentaria, de acuerdo con lo anunciado por el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez.

En este sentido, Rodríguez exaltó la labor que cumplen estos grupos por las relaciones venezolanas, como estrechar y agilizar la diplomacia directa y el diálogo bilateral con diferentes parlamentos del mundo.

Los Grupos de Amistad Parlamentaria tienen como objeto el impulso y la consolidación de las relaciones entre países, sus pueblos y sus gobiernos, a través del fortalecimiento y la profundización de los lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre los parlamentos y sus parlamentarios y parlamentarias.

FUENTE:VTV

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