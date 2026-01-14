Intervención ambiental y servicios públicos se ejecuta con éxito en Bolívar

Mediante trabajos de limpieza, recolección de desechos y distribución de agua, se avanzó en la mejora de las condiciones sanitarias y ambientales del sector Ricaurte

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de reducir riesgos ambientales y fortalecer la salubridad comunitaria, se desarrolló una jornada de saneamiento y distribución de agua en la quebrada de Pipe, ubicada en el sector Ricaurte, municipio Bolívar.

La intervención se enmarca en el Plan de las 7 Transformaciones (7T), y contempló acciones coordinadas de recolección de desechos sólidos, saneamiento del cauce y distribución del recurso hídrico a las familias del sector, como parte de las estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Los trabajos permitieron atender de manera directa las necesidades más inmediatas de la comunidad, al tiempo que contribuyeron a la prevención de focos de contaminación y a la mitigación de posibles afectaciones ambientales asociadas a la acumulación de desechos en la quebrada, una zona de impacto para el entorno urbano del sector Ricaurte.

Estas labores forman parte de una agenda de articulación interinstitucional, respaldada por el Gobierno Nacional, en coherencia con el compromiso del presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, así como el Gobierno regional, a través de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto a la gestión municipal encabezada por la alcaldesa Marisol Rodríguez.

La jornada reafirma el enfoque de la gestión pública orientada a la atención integral de los servicios públicos, mediante acciones concretas que combinan saneamiento ambiental, acceso y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, en respuesta a las demandas de las comunidades y a las prioridades definidas en la política de transformación territorial.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA