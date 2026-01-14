Rehabilitación del HCM progresa con éxito

Se instalaron puertas de madera en los baños y habitaciones del piso 8, para garantizar la privacidad y como estancia de los pacientes y familiares en el nosocomio

CUIDAD MCY.-Continúan los trabajos de adecuación para ofrecer un servicio digno y de primer nivel en el Hospital Central de Maracay (HCM). De manera conjunta, el Ejecutivo nacional y regional progresa con las tareas de adecuación en diversas áreas del sitio.

En el piso 8, específicamente el Ala-Norte, los trabajadores ejecutaron la instalación de puertas de madera tanto en los baños, como las habitaciones, acción que permitirá garantizar la privacidad de los pacientes y familiares.

Las labores estuvieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura Obras Públicas y Proyectos, quienes demostraron el compromiso del Gobierno Bolivariano con este la mejora de esta área importante para la ciudadanía.

En el marco de las políticas de atención social e infraestructura, aragüeños y personas de otros estados esperan la recuperación integral del nosocomio más importante de la región central.

Con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, el apoyo de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, y la gobernadora Joana Sánchez, el Sistema Público de Salud se fortalece en Aragua.

THIAMARA ORTIZ | FOTO | REFERENCIAL