Irán prepara una ley sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz

CIUDAD MCY.- Una ley sobre nuevos procedimientos para el tránsito por el estrecho de Ormuz será aprobada inmediatamente después de que el Parlamento iraní reanude sus sesiones, según comunicó este lunes Alaeddín Boruyerdí, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la cámara legislativa de la República Islámica.

El legislador indicó que ya se han celebrado varias reuniones para «revisar las dimensiones legales e internacionales del Plan de Seguridad del estrecho de Ormuz».

¿En qué consiste la medida?

Boruyerdí explicó que tras la aprobación de la normativa cualquier buque en tránsito que requiera cobertura de seguro y servicios marítimos deberá acudir a compañías de seguros iraníes y pagar las tasas especificadas por los servicios y las cuestiones medioambientales. Estas cantidades se calcularán y recaudarán con arreglo a las normas internacionales, similares al modelo del canal de Panamá.

Asimismo, anunció la creación de la infraestructura financiera necesaria para el plan. «El Banco Central ha abierto cuatro cuentas especiales establecidas en riales [iraní], yuanes, dólares y euros», detalló, añadiendo que las tasas recaudadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se ingresarán en estas cuentas. Boruyerdí apuntó que esta medida se aplicará como procedimiento operativo hasta que el Parlamento apruebe definitivamente la ley.

«Dado el uso indebido que hace Estados Unidos de las bases regionales y la amenaza a la seguridad nacional de Irán, la aplicación de regulaciones estrictas y la prevención del paso de buques militares hostiles es nuestro derecho legal. Por otro lado, este plan será una fuente sostenible de ingresos para el país», explicó. El funcionario indicó que, con la aprobación definitiva de la infraestructura de la moneda digital y la obligación de que los países paguen las tasas en riales, se espera «un fortalecimiento sin precedentes del valor de la moneda nacional en las transacciones internacionales».

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA