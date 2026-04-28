China dona parque fotovoltaico a Cuba

CIUDAD MCY.- En busca de fortalecer su estrecho vínculo y la cooperación bilateral, el Gobierno de China realizó la donación de una avanzada estación eléctrica solar a Cuba, la cual se encuentra en construcción en Cienfuegos, con el objetivo de reducir el impacto de la inestabilidad eléctrica que azota a La Habana.

La viceministra cubana de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, en su cuenta de X con un reciente comunicado, “Agradecemos contribución permanente de China al programa de Transición Energética de Cuba. Nuevos parques solares con acumulación. Y seguimos!”, declaró la funcionaria.

Con el uso de los rayos solares en Cuba, la planta generará energía limpia, reduciendo en el proceso la frecuencia de apagones, lo que facilitará la preservación de alimentos y el desarrollo de actividades educativas, representando un avance estratégico en la modernización a la infraestructura eléctrica de la nación caribeña.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA