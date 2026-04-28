Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

China dona parque fotovoltaico a Cuba

PorLuisa Pedroza

Abr 28, 2026

CIUDAD MCY.- En busca de fortalecer su estrecho vínculo y la cooperación bilateral, el Gobierno de China realizó la donación de una avanzada estación eléctrica solar a Cuba, la cual se encuentra en construcción en Cienfuegos, con el objetivo de reducir el impacto de la inestabilidad eléctrica que azota a La Habana.

La viceministra cubana de Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, en su cuenta de X con un reciente comunicado, “Agradecemos contribución permanente de China al programa de Transición Energética de Cuba. Nuevos parques solares con acumulación. Y seguimos!”, declaró la funcionaria.

Con el uso de los rayos solares en Cuba, la planta generará energía limpia, reduciendo en el proceso la frecuencia de apagones, lo que facilitará la preservación de alimentos y el desarrollo de actividades educativas, representando un avance estratégico en la modernización a la infraestructura eléctrica de la nación caribeña.

FUENTE: CIUDAD CCS 

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Aragua

Academia Educa Chess impulsa el ajedrez en territorio Aragüeño

28 de abril de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Venezuela y Barbados acuerdan rutas marítimas y paquetes turísticos binacionales

28 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Mundo

México reduce comisiones en pagos de combustible

28 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Especial

Según estudio la ansiedad digital afecta al 60% de la juventud iberoamericana

28 de abril de 2026 Luisa Pedroza