México evalúa reanudar vínculos diplomáticos con Perú

PorMilexis Pino

Feb 19, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno está evaluando la posibilidad de restablecer relaciones con Perú después de que el Congreso eligiera al legislador José María Balcázar como jefe de Estado de la nación sudamericana.

“Vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, señaló la jefa de Estado durante su conferencia matutina.

Balcázar pertenece al partido Perú Libre, la misma organización política con la que Pedro Castillo llegó al poder en 2021, lo que abre un nuevo escenario para las relaciones bilaterales.

Sheinbaum recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre, cuando Lima decidió interrumpir las comunicaciones con México tras conceder asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez.

La jefa de Estado mexicano señaló que cualquier acercamiento debe partir de la administración peruana. “La iniciativa tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”, afirmó.

