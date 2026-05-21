IRDA impulsa jornada de formación sobre planificación del entrenamiento deportivo

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos y metodológicos de entrenadores y asociaciones deportivas del estado, el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) realizó este miércoles 20 de mayo una jornada de formación permanente enfocada en la planificación del entrenamiento deportivo.

La actividad se desarrolló a partir de las 8:30 de la maana en la gran base de paz Gran Tiuna, antiguo gimnasio vertical, contando con la ponencia del Juan Hojas, Director de Formación del estado Aragua en el IRDA y la participación de al menos 105 entrenadores de las diferentes asociaciones deportivas de la entidad.

Durante el conversatorio se abordaron aspectos fundamentales relacionados con la estructura y organización del entrenamiento deportivo, entre ellos la planificación de mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento, torneos de preparación, bases de preparación, competencia fundamental y evaluación de la preparación deportiva.

Asimismo, Hojas explicó diversos ejemplos prácticos de macrociclos de entrenamiento aplicados a disciplinas como fútbol campo, lucha y atletismo, tomando como referencia la preparación con miras a los Juegos Nacionales Juveniles 2026, evento para el cual varias disciplinas ya han clasificado atletas y otras continúan en proceso clasificatorio.

El especialista destacó la importancia de continuar impulsando espacios académicos dirigidos a entrenadores y representantes de asociaciones deportivas para profundizar en las herramientas metodológicas que permitan elevar el rendimiento competitivo de los atletas aragüeños.

“Hoy desarrollamos una actividad relacionada con todo el proceso de planificación del entrenamiento deportivo. Estuvimos revisando la estructura del plan de entrenamiento y colocando ejemplos de diferentes macrociclos aplicados a distintos deportes. La acogida fue bastante positiva y existe el interés de seguir promoviendo este tipo de encuentros para fortalecer la preparación de nuestros entrenadores”, expresó el Dr. Juan Hojas al finalizar el conversatorio.

La jornada forma parte de las políticas de formación y actualización permanente impulsadas por el gobierno bolivariano de Aragua en un trabajo artículado con el Instituto Regional del Deporte de Aragua, en beneficio del desarrollo deportivo de la entidad.

PRENSA IRDA

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