Israel bloquea el ingreso a Gaza de dos doctoras tras denuncias públicas

CIUDAD MCY.- El servicio de seguridad israelí, Shin Bet, bloqueó el ingreso a la Franja de Gaza de las doctoras Mimi Sid, ciudadana estadounidense, y Catherine La-Scolan, de nacionalidad francesa, quienes tenían previsto regresar este jueves al enclave palestino como parte de una misión médica.

La decisión fue comunicada por la oficina del Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios Palestinos Ocupados (Cogat), entidad encargada de gestionar los permisos humanitarios. Aunque una enfermera que las acompañaba contaba con autorización, las autoridades determinaron que no ingresara sola, negándole también el acceso.

La doctora Mimi Sid atribuyó la restricción a las declaraciones que ofreció tras su salida de Gaza en diciembre de 2024, en las que denunció presuntas violaciones de derechos humanos por parte del ejército israelí.

“No se puede ignorar la verdad; después de ver lo que ocurre en Gaza, resulta muy fácil distinguir entre el bien y el mal”, expresó.

Sid también señaló que, ante la prohibición de ingreso a periodistas, los médicos se han convertido en testigos directos de la situación en el enclave.

«No quieren que los médicos cuenten lo que pasa, especialmente ahora que planean ocupar la ciudad de Gaza», agregó.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones internacionales que denuncian restricciones al acceso de médico personal en zonas de conflicto.

