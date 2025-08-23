Docentes de Puerto Rico mantienen lucha por la Carrera Magisterial

CIUDAD MCY.- “Este ajuste salarial es resultado de los reclamos constantes de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y de las negociaciones con el Departamento de Educación para atender una deuda histórica con nuestros educadores”, expresó su presidente, Víctor M. Bonilla.

En tanto, el secretario general de la Local Sindical de la AMPR, Ángel Javier Pérez, consideró que se trata de “un logro que demuestra que la presión organizada del magisterio da resultados, pero también deja claro que no nos detendremos hasta que cada maestro y maestra reciba lo que por derecho le corresponde”.

“Los anuncios representan un paso importante, pero la justicia se alcanza cuando ningún educador quede fuera”, abundó el sindicalista.

La Ampr y su Local Sindical reiteraron su llamado al Departamento de Educación a continuar el proceso con apertura, agilidad y equidad.

Para Pérez, “el magisterio puertorriqueño merece ser tratado con respeto y reconocimiento real por su compromiso con la educación pública”.

“La Carrera Magisterial es un derecho conquistado, y no permitiremos que se le niegue a quienes han dedicado su vida al servicio de nuestros estudiantes”, puntualizó Bonilla Sánchez.

Ambos dirigentes magisteriales adelantaron que, como representantes exclusivos del magisterio, permanecerán activos, atentos y firmes en sus reclamos hasta que la totalidad de los docentes bajo Carrera Magisterial reciban el pago retroactivo completo y los ajustes salariales que por derecho les corresponden.

El anuncio del Departamento de Educación se realiza luego de años de reclamos persistentes en defensa del derecho de los maestros y maestras a recibir un salario justo por sus méritos y experiencia.

