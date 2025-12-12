Ciudad MCY

Jefe de Estado destaca importancia del conocimiento global para el desarrollo científico

PorRafael Velásquez

Dic 12, 2025

Ciudad MCY.-Durante el aniversario de la Universidad Nacional de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández-Morán», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó a fortalecer la cooperación internacional y a aprovechar el conocimiento global para el desarrollo científico y tecnológico del país.

El jefe de Estado llamó a “buscar la mejor colaboración del mundo, aprender todo lo que haya que aprender y se pueda aprender del mundo”.

Asimismo, presentó tres elementos que conforman una fórmula perfecta que se convertirá en ecuación, orientada a garantizar que Venezuela “camine con pies propios, piense con cabeza propia y haga sus cosas con sus propias manos”.

Detalló los pasos que integran esta propuesta:

Primer paso: “Aprender de todos, todo lo que se pueda aprender”.

Segundo paso: “Hacer todo en Venezuela sin excusa, todo lo que haya que innovar y crear para resolver problemas de Venezuela y para crear nuevas expectativas y soluciones. No tenemos nada que buscar afuera, todo lo podemos hacer aquí”.

Tercer punto: “No depender jamás de nadie, en ningún aspecto de la necesidad, la vida y el desarrollo del país, independencia absoluta”.

El mandatario nacional, destacó que estos tres elementos “serán resultados, de independencia, de tranquilidad y de felicidad para construir la propia felicidad”.

VTV| FOTO CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

