Padrino: EEUU busca cerrar el Caribe para apropiarse de recursos del hemisferio

Ciudad MCY.-«Estados Unidos pretende cerrar el Caribe para sus propios intereses, pretende dominar políticamente los Estados, pretende robarse y apropiarse de los recursos naturales del hemisferio, especialmente de Suramérica», aseveró el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, quien calificó como un acto de piratería la imposición de la fuerza en el mar Caribe para apropiarse de recursos ajenos.

En relación con los señalamientos contra Venezuela, el alto funcionario advirtió que las acusaciones deben generar una respuesta clara frente a la manipulación del imperio. “El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra, se quiere y se pretende ahora aquí, en este hemisferio, y no estamos hablando del Medio Oriente, en la Europa del Este, estamos hablando de este hemisferio occidental; ellos pretenden hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”.

De esta manera, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía aseguró que las intimidaciones del imperialismo no tendrán efecto sobre Venezuela y denunció la creación de relatos falsos contra el país. “El Gobierno estadounidense ha difundido acusaciones contra Venezuela vinculadas a manicomios, lo cual es una falta de respeto al pueblo, porque el imperialismo utiliza la mentira como herramienta de agresión”.

Asimismo, expresó preocupación por la vida de los tripulantes del buque cargado con petróleo venezolano secuestrado por EEUU e hizo un llamado al pueblo estadounidense a optar por la paz y el diálogo como vías para resolver los conflictos. “Nos mantenemos en permanente vigilancia de nuestro espacio aéreo y de nuestra soberanía. Somos un país soberano y decidimos libremente con quiénes establecemos relaciones en este nuevo mundo”.

VTV| FOTO CORTESÍA