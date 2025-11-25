Jefe de Estado exhorta al pueblo a defender cada palmo del territorio venezolano

Ciudad MCY.-“Con responsabilidad y amor, si Bolívar pudo construir siete cuerpos de ejército para ver libre a toda Suramérica y garantizar la consolidación de la independencia de Centroamérica y más arriba, nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier agresión imperialista venga de donde venga y cuando venga, la patria es sagrada”, afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

El jefe de Estado recordó la gesta de El Libertador Simón Bolívar, quien organizó siete cuerpos de ejército para liberar a Suramérica, al destacar la importancia histórica de esa hazaña en la independencia de los pueblos de la región.

En ese sentido, instó a quienes ejercen responsabilidades de mando en las unidades militares, la Milicia Bolivariana, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UCM), las Brigadas Populares de Defensa Integral (BPDI), las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Áreas de Defensa Integral (ADI), los llamo a estar alerta para la defensa de la patria.

Asimismo, extendió su llamado a los cuerpos policiales: Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El mandatario también convocó a los responsables de las zonas de paz, voceros y voceras de los 49 mil consejos comunales, los cinco mil 336 circuitos comunales y los 235 mil Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

De igual manera, llamó a líderes estudiantiles, obreros, campesinos y pescadores, subrayando que la defensa de la nación es tarea de todos.

Con este mensaje, el presidente Maduro reiteró su compromiso con la unidad nacional y la defensa de la soberanía frente a cualquier amenaza externa.

VTV | FOTO CORTESÍA