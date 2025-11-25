Juramentación nacional por la paz proyecta fuerza libertadora y unidad del pueblo

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó la juramentación de la paz, la unidad y la lealtad patriótica, con el propósito de reafirmar el compromiso del pueblo venezolano en la defensa de la patria y la independencia como lo soñó El Libertador Simón Bolívar y el Comandante Hugo Chávez Frías.

Durante el acto, el jefe de Estado pronunció la fórmula solemne: “Patriota de Venezuela y de América, levanta tu mano por la paz, la independencia y la libertad; por Bolívar, Zamora y Hugo Chávez. En nombre de Dios todopoderoso, juro solemnemente llevar el legado de Bolívar a su máxima expresión, con la fuerza de los libertadores y la unión perfecta”. Con estas palabras se ratificó la voluntad de mantener firme la defensa de la nación frente a cualquier injerencia del imperio estadounidense.

Subrayó que el proyecto libertario tiene como objetivo la paz verdadera, distinta a la de las colonias. “No es la paz de los esclavos, no es la paz de las colonias, es la paz de los pueblos libres, independientes y soberanos. Colonia más nunca, esclavos jamás. Libres e independientes por siempre seremos”.

Asimismo, el presidente Maduro enfatizó que la juramentación representa un compromiso histórico con la memoria de los libertadores y con la continuidad de las luchas emancipadoras. «La unión cívico, militar y policial es la base para garantizar la victoria de Venezuela”.

Aseguró que los tiempos de la patria grande volverán para la emancipación de los pueblos de Suramérica. “Volverá Bolívar, volverá Sucre, volverán los gigantes y volverá la Patria grande libre y unida”, afirmó, al destacar que la unidad regional es la vía para consolidar la independencia y la soberanía de la región.

VTV FOTO CORTESÍA