Jefe de Estado: Producción agrícola tiene un crecimiento estable anual del 4,5 al 5%

CIUDAD MCY.- «Vamos a ser el granero del mundo, para abastecer con calidad y buenos precios, y para exportar. ¡Increíble lo que se está produciendo en Venezuela», expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram.

En ese sentido, el jefe de Estado, destacó la importancia que tiene la producción nacional, «no solo en el campo, los de la ciudad también producen, y lo que se está produciendo es un país entero, el crecimiento estable anual del 4,5% al 5% en la producción agrícola es muy importante y eso le arde a grupos llenos de odio y envenenados del fascismo».

El mandatario nacional, durante su programa Con Maduro+, indicó que la meta principal del país es convertir al pueblo venezolano en un gran productor de alimentos con capacidad de exportación a escala global. «Vamos a ser el granero del mundo, ya vamos en camino. No estoy hablando mentiras, estoy hablando con certeza. Nadie podrá detener a Venezuela en su camino a ser el granero del mundo, a producir alimento y nuestra riqueza hacia la producción de la tierra», agregó.

Precisó que el país suramericano cuenta con 14 millones 500 mil hectáreas dispuestas para producir, abastecer a la población venezolana y exportar. Asimismo, señaló que el proyecto agrícola venezolano, es inmune a las sanciones impuestas por potencias extranjeras, lo que representa una fortaleza estratégica frente a los intentos de bloqueo económico.

VTV