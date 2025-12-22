Jefe de Estado: Pueblo venezolano ejerce su derecho a la felicidad y a vivir en paz

CIUDAD MCY.- «Nuestro pueblo está ejerciendo el derecho más bonito que tiene: el de la felicidad, vivir en paz y disfrutar de este tiempo de unión», así lo afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de sus redes sociales.

El jefe de Estado destacó que faltan pocos días para el 24 de diciembre y el pueblo está en las calles de «rumba retumba» para ejercer su derecho a la felicidad y a vivir en paz. «Pasé por algunos sitios calladitos viendo fiestas navideñas de Consejos Comunales, comunas, centros laborales, universidades».

«Nuestro pueblo está ejerciendo el derecho más bonito que tiene, el derecho a ser feliz, a vivir en paz y a disfrutar sus Navidades», expresó.

El Gobierno nacional desde el 1 de octubre se ha encargado de llenar de dicha y felicidad al pueblo venezolano para iniciar unas Navidades en armonía, y eso se demuestra en los rostros de cada venezolano, y cada niño y niña de la patria.

VTV | FOTO CORTESÍA