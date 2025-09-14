Jefe de Estado: Venezuela cuenta con un pueblo en armas que ama a la patria

Ciudad MCY.-Este fin de semana se lleva a cabo el adiestramiento en todos los cuarteles militares, donde el pueblo asiste a la convocatoria realizada por el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien afirma que “Venezuela cuenta con un pueblo en armas que ama a la patria”.

A través de un audiovisual publicado en su canal de Telegram, el jefe de Estado muestra la asistencia masiva y la preparación que reciben todos los venezolanos que se alistaron en la Milicia Bolivariana, para defender la soberanía del país ante cualquier agresión por parte del imperio norteamericano.

“Convocamos al pueblo a prepararse en los cuarteles y esto fue lo que pasó: un pueblo en armas que ama la patria”, reitera el presidente Nicolás Maduro en el material difundido mediante la referida plataforma digital.

Estas acciones se desarrollan en el territorio nacional, ante las pretensiones de los Estados Unidos de agredir a Venezuela y violentar la soberanía; es por ello que el presidente Maduro creó la Operación Independencia 200, estrategia que asegura ha sido un éxito absoluto, ya que se trata de un plan de paz para conservar la tranquilidad y bienestar de la población.

VTV