Unidad pública-privada garantiza 12 mil toneladas de alimentos para el pueblo venezolano

Ciudad MCY .-Desde el Mercado a Cielo Abierto en el sector El Estanque de la parroquia Coche de Caracas, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, informó que durante el mes de septiembre se han distribuido más de 12 mil toneladas de alimentos en todo el país, resultado directo de la articulación entre el sector público y privado en materia productiva.

Destacó que esta semana el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un encuentro estratégico con representantes de los sectores productivos nacionales, en el cual se evidenció un nivel de abastecimiento sin precedentes, tanto en reservas alimentarias como en capacidad productiva. “Hoy Venezuela cuenta con días de reserva que nunca antes habíamos alcanzado”, expresó.

Asimismo, la vicepresidenta celebró el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que valoró positivamente los niveles de nutrición alcanzados en el país, especialmente en el consumo de proteínas, con lo que supera incluso a varias naciones de la región.

Rodríguez subrayó que el crecimiento económico que vive el país no está orientado a la acumulación de capital, sino a la felicidad y bienestar del pueblo venezolano. Finalmente, reiteró que Venezuela está activa y firme en su senda de crecimiento económico, al avanzar con esfuerzo propio y de manera progresiva, en defensa de la soberanía alimentaria y del derecho del pueblo a una vida digna.

VTV | FOTO CORTESÍA