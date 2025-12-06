Magallanes confirmó un nuevo brazo importado

CIUDAD MCY.- El pitcheo de los Navegantes del Magallanes es el mejor de la LVBP, o al menos el que presenta la mejor efectividad (3.81), pero eso no lo detiene para seguir dándole profundidad al sector que se ha impuesto como su mejor arma en la temporada.

Y es que los turcos anunciaron que incorporaron un nuevo importado al equipo y se trata del dominicano Luis Moreno, quien viene de actuar en clase AA y AAA de los Mets de Nueva York y en la Liga Dominicana invernal (LiDom).

Se trata de un joven derecho de 26 años, quien fue novato del año en la Liga invernal de su país en la campaña anterior. Tiene seis zafras en las Ligas Menores y este año, entre los dos niveles ya mencionados, dejó registro de 10-3, con 39 boletos, 77 ponches y 5.49 de efectividad, todo en 80.1 innings lanzados, repartidos en 40 juegos, siete de ellos como abridor.

Este año, como lo ha hecho desde hace tres cursos, Moreno participó con las Estrellas Orientales, aunque tuvo una actuación muy diferente a aquellas, sobre todo en la pasada que le permitió ser Novato el Año, con efectividad de 1.83 con 37 ponches en 39 episodios repartidos en 11 juegos, 10 como abridor.

No obstante, este año mostró descontrol, tanto en MiLB como en LiDom, con 4.4 boletos cada 9 entradas y 77 hits. En dominicana, por otro lado, se va con efectividad de 30.86 en tres juegos, una apertura, de 2.1 entradas, cinc boletos, siete hits y nueve carreras permitidas (ocho limpias).

Aunque es un lanzador del agrado del gerente del Magallanes, Federico Rojas, siendo una de esas «apuestas» que normalmente busca, esta vez, con alta tasa de ponches de 8.7 cada nueve episodios.

EFE | FOTO CORTESÍA