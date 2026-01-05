Jorge Rodríguez ratificado como presidente de la AN

CIUDAD MCY.- Durante la instalación de la Asamblea Nacional, este 5 de enero, el diputado Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente del Parlamento con la mayoría de los votos.

Asimismo, quedó ratificado en la primera vicepresidencia el parlamentario Pedro Infante. Se propuso también al opositor José Brito para este cargo, pero solo una minoría votó a favor.

La mayoría parlamentaria también aprobó como segunda vicepresidenta a la diputada Grecia Colmenares.

Con esta decisión, quedó instalada para el periodo 2026-2031 la Asamblea Nacional de Venezuela.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA