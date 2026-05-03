Transformación urbana llega al sector Los Cachos de Las Tejerías ‎

Como parte del Plan Integral de Recuperación Urbana, se ejecutan labores de embellecimiento para brindar espacios públicos dignos y optimizados para el disfrute de la comunidad

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Integral de Recuperación Urbana que se lleva a cabo en el municipio Las Tejerias, iniciaron las labores de rehabilitación y embellecimiento del pasaje Claudio Michelena.

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‎Estas acciones tienen como foco la recuperación de la infraestructura vial y peatonal del sector Los Cachos, con el objetivo de transformar el entorno y mejorar la calidad de vida de las familias que residen en esta zona.

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‎El operativo contempla una serie de trabajos destinados a optimizar los espacios comunes, hecho que asegura a los vecinos contar con áreas adecuadas para el tránsito y el sano esparcimiento.

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‎Las cuadrillas desempeñan diversas tareas como limpieza, barrido, recolección de desechos, adecuación de paredes y muralismo.

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‎El alcalde Regulo La Cruz, a través de un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram del Ejecutivo municipal (@alcaldialastejerias), mencionó que, este proyecto busca «el progreso de Las Tejerias, que cada comunidad se vea bonita y agradable».

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA