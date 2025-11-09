Jornada de Despistaje del Cáncer de Próstata se realizó con éxito en el HCM

CUIDAD MCY- En el marco del Mes Azul, un total de 400 hombres fueron atendidos exitosamente en la Jornada de Despistaje de Cáncer de Próstata en el Servicio de Urología «Dr. Rafael Paredes», del Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay (Sadhcm).

En la actividad, se desplegó un equipo de especialistas, residentes y personal de enfermería del servicio, donde se realizó toma de muestra para el exámen de antígeno prostático y tacto rectal, a hombres mayores de 40 años, con el fin de descartar patologías prostáticas y oncológicas.

La Autoridad Única de Salud en Aragua, Dra. Yosmary Lombano, manifestó su agradecimiento al personal médico del centro de salud por el desarrollo de la actividad, igualmente, destacó la importancia de estas jornadas que garantizan la atención especializada, oportuna y gratuita a la población masculina aragüeña.

Por su parte, la directora general del HCM, Elba Petit, informó que la jornada se organiza anualmente, en el mes de noviembre, con motivo del mes azul, que promueve la concientización y prevención del cáncer de próstata.

Manifestó que el abordaje se realizó cumpliendo las políticas de salud emanadas del Presidente Nicolás Maduro, articuladas por la Ministra del poder popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña; gracias a las acciones de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, de fortalecer el bienestar físico y la salud próstatica de la población.

PRENSA CORPOSALUD |FOTOS: CORTESÍA