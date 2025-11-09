Consejos Campesinos de Revenga y Santos Michelena recibieron certificación

CUIDAD MCY.-64 certificaciones a Consejos Campesinos de los municipios José Rafael Revenga y Santos Michelena fueron entregadas en los espacios del Fundo Zamorano, ubicado en Santa Rosalía, municipio Revenga.

La actividad contó con la presencia de María Alejandra Rosales, directora del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Alberto Mora, coordinador regional del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Brenda Rojas, representante de la Comisión Nacional de Tierras en Revenga, directores y directoras de la alcaldía y poder popular, quienes encabezaron la entrega formal de 32 certificaciones para cada municipio, en el marco del fortalecimiento de la organización campesina y la soberanía agroalimentaria.

Durante su intervención, María Alejandra Rosales destacó el carácter colectivo de esta iniciativa: “Hoy estamos con la certificación por Consejos Campesinos, para ir luego a la caracterización. Estamos trabajando para el beneficio colectivo, no para el particular”.

Por su parte, Alberto Mora resaltó la importancia del campesinado como pilar fundamental en la producción nacional, reconociendo el esfuerzo diario de hombres y mujeres que trabajan la tierra con vocación y constancia.

Poloni Gómez, beneficiaria del proceso, expresó su satisfacción: “Estoy muy complacida con estas certificaciones como Consejo Campesino. Es muy importante la orden dada por el presidente Nicolás Maduro y el valor que se le está dando a los campesinos”.

Asimismo, Pascual Matos, del sector Altos de Tiquire, celebró este avance organizativo: “Contar ahora con estas certificaciones nos da fuerza y respaldo para seguir trabajando por nuestras comunidades y por la producción”.

Esta jornada es muestra del compromiso que tiene el gobierno nacional, regional y municipal con los campesinos y campesinas y el impulso de la producción local, reconociendo al campesinado como protagonista del desarrollo territorial y de la lucha por la soberanía alimentaria.

Prensa Alcaldía de Revenga | FOTOS: CORTESÍA