GBA garantiza mejoras en servicios quirúrgicos del Hospital Nuestra Señora de la Caridad

Con la dotación de insumos quirúrgicos, entre ellos cajas de traumatología, amígdalas y básico infantil, se reforzó la capacidad operativa del centro de salud que permitirá atender cirugías de mayor complejidad y reducir la espera de pacientes del sur de Aragua

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de reforzar la atención médica especializada y garantizar respuestas oportunas a la población, el Gobierno Bolivariano de Aragua envió un importante lote de instrumentos médicos al Hospital “Nuestra Señora de la Caridad”, ubicado en el municipio San Sebastián de los Reyes.

La dotación, gestionada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y entregada por la comisionada institucional para el municipio San Sebastián de los Reyes, Rosa Espejo, incluyó instrumentos para cirugías de otorrinolaringología, una caja de traumatología con 78 piezas, una caja de amígdalas con 31 piezas y una caja de básico infantil compuesta por 56 piezas.

Este equipamiento permitirá atender de manera más eficiente procedimientos quirúrgicos programados y de emergencia, favoreciendo a pacientes de la localidad y zonas aledañas.

En este sentido, durante su entrega, la comisionada institucional del Gobierno Bolivariano de Aragua para la jurisdicción, destacó que esta acción responde a los compromisos asumidos por el Ejecutivo nacional y regional en materia de salud pública.

“Estamos llegando al Hospital Nuestra Señora de la Caridad para cumplir con la entrega de estas cajas para operaciones, tal como lo dicta el presidente Nicolás Maduro y ha prometido nuestra gobernadora Joana Sánchez”, expresó.

Espejo subrayó que los insumos fueron puestos a disposición del equipo médico del centro asistencial, al tiempo que anunció el fortalecimiento del sistema de emergencias.

“Además de la dotación quirúrgica, estamos potenciando las ambulancias con cauchos y baterías, para que puedan salir pronto a atender a todos los pacientes que lleguen al hospital”, señaló, agradeciendo el apoyo del Gobierno nacional, regional y de aliados institucionales.

Por su parte, el jefe de cirugía de quirófano del Hospital Nuestra Señora de la Caridad valoró positivamente la entrega, al considerar que permitirá dar respuesta a una demanda histórica de procedimientos quirúrgicos en la localidad.

“Gracias al Presidente, a la Gobernadora y a todos los que contribuyeron a este logro. Estas cajas permitirán que las operaciones pendientes en San Sebastián de los Reyes y sectores cercanos puedan resolverse oportunamente”, afirmó.

Con esta acción concreta, el Gobierno Regional transforma el compromiso en hechos y la gestión en resultados tangibles, colocando la salud como una prioridad irrenunciable. Resaltando que la dotación entregada no solo representa instrumentos médicos, sino esperanza, atención oportuna y una respuesta directa a las necesidades de los habitantes, consolidando un sistema de salud más humano, cercano y al servicio de la vida.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA