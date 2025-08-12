Jornada de Tribunales Móviles llevó justicia a habitantes de El Mácaro

*** Entre los servicios que se ofrecieron es posible detallar curatelas, tutores interinos, colocación familiar, divorcios, títulos supletorios civiles y agrarios, por mencionar algunos ***

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de acercar la justicia social hasta las comunidades, se llevó a cabo una Gran Jornada de Tribunales Móviles en la Unidad Educativa Nacional, Pedro Villacastin, del sector El Mácaro, del municipio Santiago Mariño.

El operativo organizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) seccional Aragua, en articulación con el Poder Popular y diversas instituciones, brindó atención jurídica gratuita a cientos de personas en sectores priorizados, bajo el enfoque de una justicia cercana, eficiente y humanista.

En la décimo quinta jornada, los ciudadanos pudieron tramitar divorcios por mutuo consentimiento o desafecto, títulos supletorios, rectificaciones de actas, declaraciones de únicos y universales herederos, colocaciones familiares, curatelas, y constancias diversas.

También se contó con la participación de tribunales penales, agrarios y de protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con la Defensa Pública.

El juez rector de la entidad, Carlos Gámez, acompañó la actividad con el fin de constatar la operatividad. En el sitio detalló que, a través de cada evento dan cumplimiento cabal a las políticas de atención social.

“Estamos para atender al pueblo, como nos lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro y nuestra presidenta presidenta Claryslia Rodríguez de acercar la Justicia, como es la consigna, menos escritorio, más territorio» afirmó Gámez.

La autoridad judicial destacó que hasta el momento en estas jornadas se han atendido más de 20 mil personas en todo el estado Aragua en lo que va de año.

“Siguiendo el Plan de la Aragüeñidad, que ha impulsado nuestra gobernadora Joana Sánchez, estamos avanzando en la consolidación de lo que es la justicia en la calle, atendiendo al pueblo con diferentes servicios»

Finalmente Carlos Gámez, subrayó que este despliegue del TSJ continuará llevando la justicia social a los 18 municipios de la entidad.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA