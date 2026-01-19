Jornada integral atendió a habitantes de Santa Inés

La actividad ofreció a los ciudadanos servicios médicos especializados, entregas de kit quirúrgicos a féminas lactantes y medicamentos para atender diversas patologías

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar el derecho a la salud y brindar atención gratuita y de calidad a los aragüeños, se llevó a cabo una jornada integral en el sector Santa Inés del municipio Francisco Linares Alcántara.

La jornada, que garantizó servicio hospitalario, se alinea con las orientaciones emanadas del presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (E) encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La actividad tuvo lugar en la Comuna «Batalla de Santa Inés», donde el equipo multidisciplinario de profesionales de la salud se desplegó para ofrecer una amplia gama de servicios médicos especializados con el objetivo de evaluación el estado físico de los habitantes de la zona.

​Entre los servicios desarrollados están; medicina general e interna, pediatría, ginecología, cardiología, dermatología, odontología, inmunización, nutrición entre otros.​

​Más allá de consulta médica, la jornada contempló la entrega gratuita de medicamentos según las patologías detectadas durante las evaluaciones.

Asimismo, se realizó una atención especial a las féminas gestantes de la comunidad quienes recibieron kits quirúrgicos asegurando así los insumos necesarios para el momento del parto o cesárea.

​Esta iniciativa forma parte de las políticas de protección social ejecutadas en el municipio para fortalecer el sistema público de salud y asegurar el bienestar colectivo de los linarenses directamente en sus comunidades.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA