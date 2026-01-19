Elecciones estadales de los Consejos Campesinos fueron un éxito en Aragua

En una jornada marcada por la participación democrática y el compromiso del campesinado, 44 voceros de los 18 municipios de Aragua tomaron parte en este proceso comicial

CIUDAD MCY.- Este domingo, desde la sede administrativa del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPAPT), se llevaron a cabo las Elecciones estadales de los voceros y voceras de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora en el estado Aragua. Esta jornada, marcada por la participación democrática y el compromiso del campesinado, congregó a 44 voceros de los 18 municipios de Aragua, quienes se dieron cita para elegir a sus representantes en las Comisiones de Organización y Formación, Economía Productiva, y Defensa Territorial y Soberanía Nacional.

La actividad contó con la presencia de María Alejandra Rodríguez, Directora Regional de la Unidad Territorial Agrícola del MPPAPT en Aragua, así como autoridades del INIA encabezadas por su Presidenta, Margaret Gutiérrez. En conjunto, las autoridades aseguraron un ambiente propicio para el adecuado desarrollo del proceso electoral, fomentando el involucramiento activo de los campesinos aragüeños. Además, se contó con el apoyo de servidores públicos de diversas instituciones como el INTI, INDER, FONDAS y SEHIVECA quienes colaboraron en la organización del evento.

Como resultado de este ejercicio democrático, fueron electos los siguientes voceros: en la Comisión de Organización y Formación, Carlos Perdomo del municipio José Rafael Revenga como vocero principal y Rudimar Sánchez del municipio Urdaneta como vocera suplente. En la Comisión de Economía Productiva, Moravia Rodríguez del municipio José Félix Ribas fue elegida como vocera principal, mientras que Kric Márquez, del municipio José Rafael Revenga, asumió el rol de vocero suplente. Por último, la Comisión de Defensa Territorial y Soberanía Nacional quedó conformada por el Primer Teniente Yamir Granadillo del municipio San Casimiro como vocero principal y Frannis Castro del municipio Sucre, quien ejercerá como vocero suplente.

Moravia Rodríguez, vocera principal electa, expresó su satisfacción por la formación del Consejo Campesino y se comprometió a ser una voz activa que abogue por las necesidades del sector productivo. Por su parte, David Durán, representante del municipio José Ángel Lamas y vocero principal del Frente Unido Campesino a nivel nacional, destacó la importancia de esta elección: “Es la primera vez que se llevan a cabo unas elecciones de este tipo, donde nosotros, los campesinos, hemos sido considerados como parte fundamental de la producción agroalimentaria del país”, enfatizó.

Este significativo evento refuerza el papel central de los campesinos en la construcción de un sistema agrícola inclusivo y sostenible, donde sus voces son escuchadas y valoradas. (FIN/Prensa INIA).

PRENSA INIA | FOTOS: PRENSA INIA