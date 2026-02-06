Judo aragüeño clasifica a 11 de 12 atletas a los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.- Con un desempeño sobresaliente y contundente, la selección aragüeña de judo selló su participación en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Caracas 2026 (JDNJ 2026). En el Evento Clasificatorio del Campeonato Nacional Cadete y Junior, celebrado este 6 de febrero en el Centro Nacional de Judo del Parque Naciones Unidas de Caracas, once de los doce judocas aragüeños presentes lograron la clasificación, destacando el excelente trabajo y talento del estado.

La abrumadora mayoría de atletas que superaron esta etapa clave (un 92% del equipo) posiciona a Aragua como una de las delegaciones más fuertes y con mayor tasa de éxito de la competencia, enviando un mensaje de poderío de cara a la justa nacional juvenil.

La selección de Aragua que contó con el apoyo del gobierno Bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua contó son el sensei Tony Orozco, cómo delegado, y un equipo técnico integrado por los sensei William Rodríguez, Niurka Perdomo y Manuel Arcila, quienes guiaron la impecable preparación de los atletas.

Los once clasificados aragüeños son:

Atletas Femeninas:

Pamela Garrido, 44kg, Mario Briceño Iragorry

Victoria Romero, 48kg, Mario Briceño Iragorry

Axley Landaez, 57kg, Municipio Girardot

Carla Coronado, 70kg, Municipio Girardot

Kamila Tangarife, +70kg, Mario Briceño Iragorry

Atletas Masculinos:

Santiago Yépez, 50kg, Municipio Girardot

Yoston García, 55kg, Municipio Santiago Mariño

Jonniel Rondón, 60kg, Mario Briceño Iragorry

José Muñoz, 66kg, Mario Briceño Iragorry

Jeremy Cartas, 73kg, Mario Briceño Iragorry

Ramsés Gómez, 81kg, Mario Briceño Iragorry

“Estamos inmensamente orgullosos del corazón y la entrega que mostró todo el equipo. Que once de nuestros doce representantes hayan logrado el objetivo no es casualidad; es el fruto de un trabajo disciplinado, de la calidad de nuestros atletas y del compromiso de todo el sistema deportivo aragüeño. Llegamos a los Juegos Nacionales Juveniles con un bloque competitivo muy sólido y con grandes expectativas”, declaró Edgardo Díaz, vicepresidente del Irda.

Este éxito reafirma el firme compromiso del estado Aragua con el desarrollo del judo de base y de alto rendimiento, potenciando el talento juvenil que hoy brilla en los escenarios nacionales y que promete un futuro brillante para el deporte regional y nacional.

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA