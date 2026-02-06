Ciudad MCY

Judo aragüeño clasifica a 11 de 12 atletas a los JDNJ 2026

PorRafael Velásquez

Feb 6, 2026

CIUDAD MCY.- Con un desempeño sobresaliente y contundente, la selección aragüeña de judo selló su participación en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Caracas 2026 (JDNJ 2026). En el Evento Clasificatorio del Campeonato Nacional Cadete y Junior, celebrado este 6 de febrero en el Centro Nacional de Judo del Parque Naciones Unidas de Caracas, once de los doce judocas aragüeños presentes lograron la clasificación, destacando el excelente trabajo y talento del estado.

La abrumadora mayoría de atletas que superaron esta etapa clave (un 92% del equipo) posiciona a Aragua como una de las delegaciones más fuertes y con mayor tasa de éxito de la competencia, enviando un mensaje de poderío de cara a la justa nacional juvenil.

La selección de Aragua que contó con el apoyo del gobierno Bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua contó son el sensei Tony Orozco, cómo delegado, y un equipo técnico integrado por los sensei William Rodríguez, Niurka Perdomo y Manuel Arcila, quienes guiaron la impecable preparación de los atletas.

Los once clasificados aragüeños son:

Atletas Femeninas:

  • Pamela Garrido, 44kg, Mario Briceño Iragorry
  • Victoria Romero, 48kg, Mario Briceño Iragorry
  • Axley Landaez, 57kg, Municipio Girardot
  • Carla Coronado, 70kg, Municipio Girardot
  • Kamila Tangarife, +70kg, Mario Briceño Iragorry

Atletas Masculinos:

  • Santiago Yépez, 50kg, Municipio Girardot
  • Yoston García, 55kg, Municipio Santiago Mariño
  • Jonniel Rondón, 60kg, Mario Briceño Iragorry
  • José Muñoz, 66kg, Mario Briceño Iragorry
  • Jeremy Cartas, 73kg, Mario Briceño Iragorry
  • Ramsés Gómez, 81kg, Mario Briceño Iragorry

“Estamos inmensamente orgullosos del corazón y la entrega que mostró todo el equipo. Que once de nuestros doce representantes hayan logrado el objetivo no es casualidad; es el fruto de un trabajo disciplinado, de la calidad de nuestros atletas y del compromiso de todo el sistema deportivo aragüeño. Llegamos a los Juegos Nacionales Juveniles con un bloque competitivo muy sólido y con grandes expectativas”, declaró Edgardo Díaz, vicepresidente del Irda.

Este éxito reafirma el firme compromiso del estado Aragua con el desarrollo del judo de base y de alto rendimiento, potenciando el talento juvenil que hoy brilla en los escenarios nacionales y que promete un futuro brillante para el deporte regional y nacional.

 

PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSA IRDA

Por Rafael Velásquez

