Judo aragüeño clasifica a 11 de 12 atletas a los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.- Con un desempeño sobresaliente y contundente, la selección aragüeña de judo selló su participación en los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Caracas 2026 (JDNJ 2026). En el Evento Clasificatorio del Campeonato Nacional Cadete y Junior, celebrado este 6 de febrero en el Centro Nacional de Judo del Parque Naciones Unidas de Caracas, once de los doce judocas aragüeños presentes lograron la clasificación, destacando el excelente trabajo y talento del estado.
La abrumadora mayoría de atletas que superaron esta etapa clave (un 92% del equipo) posiciona a Aragua como una de las delegaciones más fuertes y con mayor tasa de éxito de la competencia, enviando un mensaje de poderío de cara a la justa nacional juvenil.
La selección de Aragua que contó con el apoyo del gobierno Bolivariano de Aragua y de la gobernadora Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua contó son el sensei Tony Orozco, cómo delegado, y un equipo técnico integrado por los sensei William Rodríguez, Niurka Perdomo y Manuel Arcila, quienes guiaron la impecable preparación de los atletas.
Los once clasificados aragüeños son:
Atletas Femeninas:
- Pamela Garrido, 44kg, Mario Briceño Iragorry
- Victoria Romero, 48kg, Mario Briceño Iragorry
- Axley Landaez, 57kg, Municipio Girardot
- Carla Coronado, 70kg, Municipio Girardot
- Kamila Tangarife, +70kg, Mario Briceño Iragorry
Atletas Masculinos:
- Santiago Yépez, 50kg, Municipio Girardot
- Yoston García, 55kg, Municipio Santiago Mariño
- Jonniel Rondón, 60kg, Mario Briceño Iragorry
- José Muñoz, 66kg, Mario Briceño Iragorry
- Jeremy Cartas, 73kg, Mario Briceño Iragorry
- Ramsés Gómez, 81kg, Mario Briceño Iragorry
“Estamos inmensamente orgullosos del corazón y la entrega que mostró todo el equipo. Que once de nuestros doce representantes hayan logrado el objetivo no es casualidad; es el fruto de un trabajo disciplinado, de la calidad de nuestros atletas y del compromiso de todo el sistema deportivo aragüeño. Llegamos a los Juegos Nacionales Juveniles con un bloque competitivo muy sólido y con grandes expectativas”, declaró Edgardo Díaz, vicepresidente del Irda.
Este éxito reafirma el firme compromiso del estado Aragua con el desarrollo del judo de base y de alto rendimiento, potenciando el talento juvenil que hoy brilla en los escenarios nacionales y que promete un futuro brillante para el deporte regional y nacional.
PRENSA IRDA
FOTOS: PRENSA IRDA