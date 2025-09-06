Judo venezolano competirá en los Centroamericanos y del Caribe 2025

CIUDAD MCY.-La delegación de judocas venezolanos que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC) 2025, que iniciarán este sábado en San Salvador, capital de El Salvador, ya está lista para dirimir sus primeros combates.

Las judocas Anriquelis Barrios (-63 kilogramos), diploma olímpico por su quinto lugar en Tokio 2020, y Karen Léon, también olímpica, lideran el equipo criollo en la categoría femenina. Además están en el equipo Eliana Aguiar (-70), Gabriela Miranda (-48) y Zunilda Chávez (-78).

Barrios, quien ocupa el puesto 55 del ranking mundial, se enfrentará en su primer combate a la mexicana Prisca Awiti, número 28 del escalafón universal, en la categoría de los -63 K. Mientras que la judoca León, que estuvo alejada de las competencias y su última pelea oficial fue en julio de 2022, regresa para retomar su lugar en la región, cuando se mida en los +78 kg a la salvadoreña Izayana Marenco, 46 ​​en el ranking.

En la categoría masculina, Willis García, campeón panamericano de los Juegos de Santiago de Chile 2023, y Luis Amezquita, ganador del Abierto Panamericano de Santo Domingo (2023), lideran el equipo criollo, detalla la web de Mindeporte.

García se medirá en los -66 kilos mientras que Amezquita hará lo propio en +100 kilogramos. También los judocas Andrés Pariche (-73) y Jonheluis Patete (-90) y Angelo Urbano (-60) están presentes en la competencia por Venezuela.

También competirán en la capital salvadoreña los judocas que participarán en los recientes Juegos Panamericanos Junior 2025, celebrados en Asunción de Paraguay, para buscar puntos que les aseguren su clasificación a los próximos CAC Santo Domingo 2026.

Audreys Pacheco fue la mejor posicionada por las criollas en los juniors, al colgarse una medalla de plata en los -57 kilos, y Leomaris Ruiz, ganadora de un metal de bronce en la categoría de los 52 kilos. Ellas tendrán como meta mejorar o igualar su participación de Paraguay, para aumentar sus posibilidades de obtener clasificación.

Por la categoría masculina, Luis Pariche, en los 81 kilos y Samuel Corzo, en los -100 kilogramos, también figuraron como los terceros mejores de los Juegos Junior 2025 en sus respectivas clasificaciones, y estarán en acción este fin de semana.

Los combates que se realizarán entre sábado y domingo, tendrán como escenario el Palacio de los Deportes del Instituto Nacional de Deportes, de El Salvador.

CIUDAD CCS || FOTO CORTESÍA