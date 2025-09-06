Comienzan los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025

El Ministerio del Poder Popular para el Deporte, organizador del evento, extendió una invitación a todos los jóvenes y la comunidad en general para ser parte de esta celebración. A través de una publicación, la entidad destacó que estos juegos son una plataforma clave para que los talentos emergentes de las bases populares muestren su disciplina, talento y pasión por el deporte.
Asimismo, los juegos representan una oportunidad invaluable para el desarrollo de jóvenes deportistas de todo el país. Su realización reafirma el compromiso de las autoridades con el crecimiento deportivo a nivel comunitario, ofreciendo un espacio de sana competencia y convivencia.
Se espera que la jornada de inauguración sea un evento lleno de energía y entusiasmo. Con estos juegos, el Gobierno nacional y el Ministerio del Deporte esperan continuar fomentando la actividad física como una herramienta de integración social y de formación para las futuras generaciones de atletas del país.
FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA