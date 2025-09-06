Ciudad MCY

Comienzan los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025

PorKaren Rodríguez

Sep 6, 2025

CIUDAD MCY.- Caracas se viste de fiesta para dar la bienvenida a la tercera edición de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales. El evento, que busca impulsar el deporte desde las comunidades, arrancará a las 4:00 p.m. en la Plaza de la Juventud.

El Ministerio del Poder Popular para el Deporte, organizador del evento, extendió una invitación a todos los jóvenes y la comunidad en general para ser parte de esta celebración. A través de una publicación, la entidad destacó que estos juegos son una plataforma clave para que los talentos emergentes de las bases populares muestren su disciplina, talento y pasión por el deporte.

Asimismo, los juegos representan una oportunidad invaluable para el desarrollo de jóvenes deportistas de todo el país. Su realización reafirma el compromiso de las autoridades con el crecimiento deportivo a nivel comunitario, ofreciendo un espacio de sana competencia y convivencia.

Se espera que la jornada de inauguración sea un evento lleno de energía y entusiasmo. Con estos juegos, el Gobierno nacional y el Ministerio del Deporte esperan continuar fomentando la actividad física como una herramienta de integración social y de formación para las futuras generaciones de atletas del país.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA

