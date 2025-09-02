Jugadores vinotinto se concentran en Buenos Aires previo al choque ante Argentina

CIUDAD MCY.- Jugadores de la Vinotinto ya se encuentran en la ciudad de Buenos Aires para lo que será el penúltimo encuentro de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Desde el pasado domingo algunos de los convocados por el seleccionador Fernando ‘Bocha’ Batista arribaron a suelos argentinos para un encuentro crucial de cara a afianzarse en el puesto de repechaje que hasta el momento tiene con 18 puntos, siendo una leve ventaja que tiene sobre Bolivia que suma 17 unidades.

Los primeros en llegar a la concentración fueron John Chancellor, Wuilker Fariñez, Alain Baroja, Jorge Yriarte, Wilker Ángel, Jefferson Savarino, Nahuel Ferraresi, Eduard Bello, Salomón Rondón, Jon Aramburu y Cristian Cásseres.

Posteriormente fueron aterrizando Eduard Bello, Cristopher Varela, Carlos Faya, Miguel Navarro, Alexander González, Kevin Kelsy, Matías Lacava, Christian Makoun, Josua Mejías, Jhon Murillo, Carlos Vivas, Jefferson Solteldo y Tomás Rincón.

Venezuela jugará este jueves 4 de septiembre ante la Albiceleste en el Estadio Monumental de Buenos Aires, luego recibirá en el cierre a Colombia en el Monumental de Maturín.

UNION RADIO | FOTO CORTESÍA