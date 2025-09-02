Selección Nacional de Voleibol Sentado obtuvo bronce para Venezuela

CIUDAD MCY.- La Selección Nacional de Voleibol Sentado engalanó el suelo venezolano y marcó hito en su historia deportiva, al obtener la medalla de bronce en la I Copa América de Voleibol Sentado, que se llevó a cabo el pasado sábado 30 de agosto, en Brasil.

Cabe destacar que la selección trabaja arduamente para continuar mejorando su rendimiento, y en esta copa marcó 3 sets a 1 (25- 18/20 – 25/25 – 10/25 – 19) y nuevamente, 3 sets a 1 (25 – 18 / 20 – 25/25 – 10/25 – 19) ambos ante Costa Rica.

La selección venezolana se midió en el inicio de la competencia, con el equipo anfitrión y la representación de Argentina, resultando victoriosas las argentinas.

Ante este panorama, Nelson Torres, entrenador de la selección venezolana, propuso una estrategia diferente y decisiva para obtener la victoria y medalla de bronce frente a sus contrincantes de Argentina (15 – 11).

Es importante mencionar que la selección nacional ya se ha comenzado a preparar para los Juegos Para suramericanos Valledupar 2026, los Juegos Para panamericanos Lima 2027 y los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

En este sentido, la delegada de Venezuela en Brasil, Egle Curvelo, destacó que la Copa fue una oportunidad para continuar preparándose: “Nosotros esperamos seguir cumpliendo con los objetivos propuestos, creemos que con estos resultados podemos medir el nivel competitivo que tenemos y proyectarlo para las próximas competencias”.

