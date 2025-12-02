Juramentados Comités y Comandos Unificados de Comunidades de Base Integral

CIUDAD MCY.- Tras una marcha multitudinaria, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó el acto de juramentación de los Comités y Comandos Unificados de Comunidades Bolivarianos de Base Integral (CCBI) que se desplegarán en las 47 mil comunidades del territorio nacional.

El jefe de Estado pronunció un juramento en nombre del pueblo venezolano: “Juramos frente a Dios Todopoderoso, frente a nuestro Comandante jefe, nuestro señor Jesucristo, juramos frente a Guaicaipuro, frente al Negro Primero, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, juramos por el legado de nuestro Comandante Hugo Chávez, instalar, desplegar y activar todos los Comandos de Comunidades de Base Integral en las 47 mil comunidades y garantizar la capacidad de trabajo para mejorar la vida del pueblo, la capacidad de defensa del territorio y la patria y para garantizar la formación y la educación de millones de compatriotas en los ideales de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora y de Hugo Chávez, juro defender mi patria con mi vida misma para garantizar la Venezuela potencia, el triunfo de la paz y la defensa de la República, así lo juro por siempre”.

Finalmente, el mandatario nacional destacó que los Comités y Comando Unificados de Comunidades Bolivarianos de Base Integral quedan oficialmente juramentados a lo largo del país, con el compromiso de “cumplir, luchar y siempre vencer, porque nosotros nacimos para vencer y no para ser vencidos”.

VTV | FOTO CORTESÍA