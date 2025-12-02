Venezuela fortalece la defensa y la paz, tras 22 semanas de agresión y terrorismo psicológico

CIUDAD MCY. – Desde la concentración de apoyo popular en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó un balance de las últimas 22 semanas, resaltándolas como un periodo de resistencia nacional ante lo que dominó «agresión y terrorismo psicológico».

El Mandatario enfatizó que, antes estos desafíos, el pueblo venezolano ha respondido con «compromiso, amor por la Patria, defensa y el camino de paz». Afirmó también que, la Nación ha fortalecido su capacidad de defensa y preparación durante este período. «22 semanas donde se alistaron y se activaron más de seis millones doscientos mil milicianos y milicianas».

Asimismo, destacó el papel de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su unión con el pueblo de Venezuela, calificando como «arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana», y como el «Ejército Unido Libertador del siglo XXI».

El Jefe de Estado informó que en las 22 semanas se fortalecieron las capacidades de los 49 mil consejos comunales y los 5.336 circuitos comunales, destacando la exitosa Consulta Popular del 23 de noviembre, donde el pueblo eligió y aprobó dos proyectos de obras propuestas por la propia comunidad.

«Se demostró que este pueblo está empoderado, tiene una conciencia máxima y está listo para seguir construyendo la Patria en paz», afirmó el presidente Nicolás Maduro.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA