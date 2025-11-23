Juventud aragüeña se movilizó para los comicios comunales

La participación de la generación de relevo fue notoria desde las asambleas de postulación de proyectos hasta las urnas

CIUDAD MCY.- La juventud del estado Aragua demostró su alto compromiso con la edificación de un mejor país, al participar en la IV Consulta Popular Nacional 2025. Con ideas novedosas y dispuestas al cambio, ellos manifestaron sus voluntades desde las asambleas de base.

La vocera del Movimiento Social del Ministerio de las Comunas en Aragua, Airaly Escobar, exaltó que la muchachada, tras la consulta del pasado mes de julio destinada a ese sector generacional, mostro “una capacidad organizativa y de movilización destacable”.

Toda persona mayor de 15 años de tiene el derecho y deber ciudadano de asistir a esta fiesta electoral y dejar su valiosos a porte al destino de la patria. “Es una experiencia maravillosa, en ningún país del mundo se ve algo como esto; le damos el voto de confianza a quienes ya tiene en sus manos el rumbo de Venezuela”.

Un aspecto resaltante de ese hecho, es como ellos orientan la visión hacia la parte socioproductiva, lo que significa generar ingresos propios para la autogestión comunal.

“La mayoría de los proyectos tienen un carácter productivo y una visión constituida desde la primera transformación, elemento que de la mano con una juventud que viene de sufrir los embates de la guerra económica”, afirmó.

Este espacio le permite a la juventud creer y aportar al auge de Venezuela en todos los ámbitos, desde lo político, económico, social, cultural y demás aspectos fundamentales.

“Venezuela es una tierra rica, no solamente por sus minerales, sino también por su gente, y precisamente es la juventud quien sigue apostando y trabajando por Venezuela; el llamado es a mantener la fuerza viva y el amor patriota”, puntualizó Escobar.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : CIUDAD MCY