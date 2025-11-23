Santacrucenses participan activamente en la fiesta electoral

Los ciudadanos desde tempranas horas se movilizan para elegir los proyectos del pueblo que mejorarán su desarrollo comunal

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de continuar materializando los sueños y necesidades de las comunidades, el municipio José Ángel Lamas participa activamente en la IV Consulta Popular Nacional 2025, consolidando las políticas públicas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.

La jornada se caracteriza por ser un proceso rápido y fluido, desplegado en los 07 centros electorales habilitados en la jurisdicción.

El evento cuenta con el acompañamiento permanente de los organismos de seguridad del Estado, quienes garantizan el resguardo, la veracidad y la absoluta transparencia de esta fiesta electoral.

Durante la consulta, los ciudadanos cumplen con el recorrido por la herradura electoral para seleccionar su proyecto favorito.

Cabe destacar que las propuestas sometidas a votación están estrictamente enmarcadas en el Plan de la Patria y alineadas estratégicamente con el Plan de la Aragüeñidad, asegurando así la coherencia en la planificación regional y nacional.

Esta jornada democrática, impulsada por el Gobierno Bolivariano, ratifica que el Poder Popular y las bases siguen siendo los pilares fundamentales en la toma de decisiones.

A través de este mecanismo, es el mismo pueblo quien, desde el seno de sus comunas, selecciona y prioriza los proyectos destinados a impulsar el crecimiento social y el bienestar de todos los ciudadanos.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA CIUDAD MCY