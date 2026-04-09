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Juventud comunal consolida iniciativas productivas y sociales en Bolívar

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PorMilexis Pino

Abr 9, 2026

El despliegue, encabezado por la secretaria de Comunas y Movimientos Sociales, evidenció el fortalecimiento de iniciativas que combinan organización popular, producción y atención comunitaria

CIUDAD MCY.- El seguimiento a proyectos impulsados por la juventud organizada centró la agenda de trabajo en el municipio Bolívar, con la  supervisión directa en comunas ubicadas en las comunidades.

En este contexto, y en cumplimiento de las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la secretaria de Comunas y Movimientos Sociales, encabezó un despliegue territorial para constatar los avances de iniciativas desarrolladas en las comunas “Antonio Ricaurte” y “Ezequiel Zamora”.

Durante la jornada,  se verificó la instalación de un sistema de aire acondicionado en el centro de sublimación ubicado en la comunidad «Antonio Ricaurte», espacio destinado a la producción y formación en materia de emprendimiento juvenil. Asimismo, se supervisó la operatividad de la planta potabilizadora “Agua para el Pueblo”, infraestructura que contribuye al acceso al servicio hídrico en la comunidad.

Por otra parte, en la comuna “Ezequiel Zamora” se constató la puesta en funcionamiento de una barbería comunal equipada, concebida como unidad socioproductiva que promueve la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades entre los jóvenes del sector.

Estas acciones evidencian cómo en Aragua, la articulación entre Gobierno Bolivariano y Poder Popular permite transformar iniciativas locales en soluciones concretas, sostenibles y con impacto directo en la calidad de vida de la población.

REINYMAR TOVAR 

FOTOS: CORTESÍA

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