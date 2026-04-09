Gobierno de Aragua brinda atención a todos en San Sebastián

La comisionada de la Gobernación en esa jurisdicción sureña, profesora Rosa Espejo, brindó un balance de gestión a través del programa radial “En contacto con el poder popular” por Máxima Stéreo 107.5, con acciones de articulación en favor de sus habitantes

CIUDAD MCY.- La profesora Rosa Espejo, quien se desempeña actualmente como enlace del municipio San Sebastián de los Reyes para la Gobernación del estado Aragua, demostró que su rol como comisionada institucional trabaja en articulación con el Poder Popular para fortalecer el plan de gestión regional para el sur del estado.

Espejo, designada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, como Comisionada del Gobierno en San Sebastián desde noviembre 2025, detalló durante la trasmisión del programa radial “En contacto con el poder popular”, moderado por concejal Ángel Jesús “Chuo” Rojas, como se cumplen las directrices en favor de todos los sansebastianeros.

La Comisionada mencionó cómo su accionar se centraba en el asentamiento campesino de Valle de la Cruz, con atención a su templo católico; en los proyectos de Quebrada Honda aprobados en consulta popular; en el plantel educativo de Mosoco, escuela que fue víctima de hurto a sus instalaciones; la jornada integral de atención para entregas de ayudas técnicas, ventas de víveres y proteínas subsidiadas, tribunales móviles con asesorías legales en las comunidades de Casa Club; o las vías

La funcionaria, que ejerce como enlace en la localidad de San Sebastián, relató que es justo y necesario articular con los quipos territoriales, con los voceros comunales de los nueve circuitos comunales para “palpar de cerca las realidades de las comunas y de sus salas de autogobierno, para oír al pueblo todo lo bueno y lo malo”, como método de resolver los problemas prioritarias, justo ella resumía en una frase que brinda esperanzas: “Confíen en la Gobernadora Joana Sánchez”.

ESTADIO CUATRICENTENARIO Y CONSULTA A ATLETAS

Refirió la Comisionada de acuerdo a las instrucciones de giradas por Sánchez, parte de su gabinete se desplazó hasta el municipio donde se iniciaron los trabajos de embellecimiento y restauración del estadio Cuatricentenario en San Sebastián de los Reyes.

“La fe sin obra es muerta, y nuestra vocera del poder popular Joana Sánchez está cumpliendo su palabra empeñada y pronto el pueblo sansebastianero estará gozando de este espacio deportivo”, afirmó Espejo.

Esta acción respondió directamente a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, consolidando la gobernanza en perfecta articulación con las comunidades.

La fracción del gabinete supervisó de primera mano las áreas que serán abordadas: recuperación de la cancha, creación de las canchas de voleibol y futbol playa, y la recuperación total del campo fútbol Cuatricentenario, además de labores de limpieza y saneamiento ambiental, recolección de desechos sólidos y vegetales para disfrute de la comunidad.

En la trasmisión radial se dio el anuncio que habrá un encuentro de la Comisionada con una importante representación de los atletas del municipio, para hacer una serie de planteamientos, solicitudes y sugerencias. La asamblea arrojará un cúmulo de peticiones que serán atendidas de manera progresiva.

SALUD, POLÍTICA, ECONOMÍA

El Gobierno Bolivariano ya había priorizado la adecuación del Hospital Nuestra Señora de la Caridad, sin embargo, es necesario la dotación de material insumos quirúrgicos que serán atendidas, igualmente dio el anuncio de la construcción de habitaciones para el equipo médico que cumplen guardias de 24 horas.

La representante gubernamental hizo mención que en San Sebastián se requiere de una nueva estructura partidista, que el equipo político del PSUV se debe actualizar a los nuevos tiempos.

Finalmente, se giró la vista a la empresa estadal Aragua Minas y Canteras (Aramica) con una presencia fundamental en el municipio San Sebastián de los Reyes funge como como un polo de atracción genera un impacto positivo en la fuerza laboral de la zona para la contratación de personal, principalmente del sansebastianero desde su presidente, Gonzalo Enrique Romero Azuaje, que es de origen local

Para despedir la trasmisión del programa, Rosa Espejo dejó claro ante su audiencia, que está convencida de que el municipio San Sebastián de los Reyes es de todos, para todos y “se atenderán a todos por igual para avanzar”.

MARCOS GAVIDIA

FOTO: CORTESÍA