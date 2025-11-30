La artesanía se exhibe en Maracay con exposición de muñecas de trapo

La exposición de muñecas de trapo invita a valorar el trabajo artesanal y reflexionar sobre la representación de la infancia como parte esencial de la identidad cultural

CUIDAD MCY.-La Casa de la Cultura de Maracay abrió la sala Pablo Prazuela para recibir una exposición de muñecas de trapo, una propuesta que invita a valorar el trabajo artesanal y reflexionar sobre la representación de la infancia como parte esencial de la identidad cultural.

La muestra, promovida por la Secretaría de Cultura del estado Aragua, reúne piezas elaboradas con técnicas tradicionales y contemporáneas, ofreciendo un recorrido visual que resalta la diversidad estética y la sensibilidad presente en cada creación.

Más allá de su valor artístico, las muñecas evocan memorias afectivas y funcionan como puente entre generaciones, promoviendo una mirada inclusiva sobre las representaciones culturales de la niñez.

UN ESPACIO PARA EL DIÁLOGO COMUNITARIO

Con este proyecto, la Casa de la Cultura impulsa un diálogo amplio sobre la importancia del trabajo artesanal en la vida comunitaria y sobre la vigencia del arte popular en un contexto marcado por nuevas dinámicas tecnológicas y sociales.

La Secretaría de Cultura extendió la invitación a familias, centros educativos y organizaciones culturales para visitar la exposición, que permanecerá disponible en la Sala Pablo Prazuela durante los próximos días.

La muestra ofrece a la ciudadanía la oportunidad de reencontrarse con un oficio que, a través de sus formas y texturas, conserva la magia de la tradición.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA