Santos Michelena impulsa rehabilitación del Teatro Cine Las Tejerías

Esta obra se realizará en cuatro etapas, tendrá un estilo urbano, en el que se presentarán icónicas obras teatrales y audiovisuales que obsequiarán al público entretenimiento, cultura y un agradable ambiente familiar

CUIDAD MCY.-El municipio Santos Michelena avanza con éxito en la rehabilitación del Teatro Cine Las Tejerías (TCT), un espacio cultural emblemático ubicado en el casco central de la ciudad que se prepara para renacer como epicentro de espectáculos, proyecciones y actividades artísticas.

La obra, supervisada por la ingeniera Miriam Sousa, contempla cuatro fases de restauración con un estilo urbano que busca ofrecer al público entretenimiento, cultura y un ambiente familiar.

Relató que en la primera fase se realizaron trabajos de picar, resanar paredes y desmontar la estructura original, en la segunda fase: instalación de un moderno techo de isopanel, en la tercera fase se reacondicionaron las paredes, iluminación y este espacio contará con una acústica de última generación, en la cuarta fase se realizará el montaje del escenario y la platea, incluyendo un área VIP y butacas adaptadas para distintas condiciones de peso y movilidad, con capacidad para 300 personas.

El proyecto se enmarca en las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez y el alcalde de Santos Michelena Régulo La Cruz, quienes han manifestado su respaldo a esta obra que busca fortalecer la identidad cultural y ofrecer espacios de formación y recreación.

“Estamos casi listos para avanzar a la segunda fase. La meta es entregar un teatro moderno y funcional que sea orgullo de los tejereños”, expresó la ingeniera Sousa.

Un espacio para la cultura y la comunidad

En el mismo con texto, Sousa mencionó que la inauguración de esta obra, está prevista para mediados del próximo año y convertirá al TCT en un escenario para icónicas obras teatrales y audiovisuales, consolidando un espacio que obsequiará al público entretenimiento, cultura y convivencia familiar.

Con esta rehabilitación, Santos Michelena reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo cultural y artístico, ofreciendo a la comunidad un lugar digno para el encuentro y la creación.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDAD MCY